Объявлены номинанты премии «Грэмми»

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Певица Lizzo стала фавориткой номинаций премии «Грэмми», сообщает Billboard.

Комитет премии опубликовал список номинантов, и Lizzo представлена в восьми номинациях, включая категории «Песня года» и «Альбом года».

В спину ей дышат Билли Айлиш и Lil Nas X, у которых по шесть номинаций. Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях.

62-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 26 января 2020 года. Вести ее будет Алиша Киз.

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