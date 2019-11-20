Объявлены номинанты премии «Грэмми»
Певица Lizzo стала фавориткой номинаций премии «Грэмми», сообщает Billboard.
Комитет премии опубликовал список номинантов, и Lizzo представлена в восьми номинациях, включая категории «Песня года» и «Альбом года».
В спину ей дышат Билли Айлиш и Lil Nas X, у которых по шесть номинаций. Ариана Гранде претендует на победу в пяти категориях.
62-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 26 января 2020 года. Вести ее будет Алиша Киз.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
— Кэтти Перри должна выплатить почти $3 млн за плагиат