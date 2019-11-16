Клип Little Big посмотрели почти четыре миллиона раз за сутки

Новый видеоклип российской группы Little Big «GO BANANAS» посмотрели почти четыре миллиона раз за первые сутки. Он опубликован на YouTube-канале группы.

Видеоклип, который был опубликован 15 ноября, посмотрели 3,8 млн раз. Он понравился 421 тыс. пользователей и 19 тыс. он не понравился.

На записи участники группы Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья одеты в костюмы собак. Согласно сюжету, банда собак, преступники, которые держат в страхе город – нападают на прохожих, дерутся с котами, угоняют коня у музыканта Lil Nas X. Они незаконно покупают собачий корм у дилера, употребляют его, за что их ловит полицейский – тоже собака.

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