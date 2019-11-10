Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах

Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу «Голос» в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.

Отмечается, что до этого на сцене во время слепых прослушиваний выступал отец погибшего актера из сериала «Физрук» Егора Клинаева — Дмитрий Клинаев.

Певица заявила, что проект может оказать поддержку Клинаеву и «кардинально его переключит».

Гагарина отметила, что никому бы не пожелала пережить то, с чем столкнулся отец звезды сериала «Физрук», пожелала ему «жить и радоваться много-много дней». После этих слов певица в слезах покинула студию.

Егор Клинаев погиб в 2017 году в массовом ДТП на МКАД. Актер пытался помочь водителям столкнувшихся машин, в результате чего сам стал жертвой наезда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нагиев назвал личной трагедией гибель актера из «Физрука»

— Появилось видео с места ДТП, в котором погиб актер из «Физрука»