Наргиз назвала причины разрыва с Фадеевым

Узбекская и российская певица Наргиз объяснила, почему прекратила сотрудничество с продюсерским лейблом Максима Фадеева. Об этом она рассказала на YouTube-канале «А поговорить?».

По ее словам, это связано с непрофессионализмом сотрудников, которые не сообщали ей о концертах и не имели представления о местонахождении артистов. Кроме того, она не получала гонорары за выступления. Наряды для своих выступлений как для себя, так и для членов команды ей приходилось покупать самой. Она не раз хотела прекратить работать с продюсерским центром, но Фадеев хотел сотрудничать с ней дальше и уверял, что все будет хорошо.

«В лейбле рулит всем другой человек. Ее (солистку группы «Серебро» Ольгу Серябкину. — Газета.Ru) все слушаются, и она там может сворачивать горы», --заявила Наргиз.

Она предположила, что по этой же причине с центром прекратили сотрудничество Кристина Кошелева и Юлия Савичева.

Ранее сообщалось, что Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни.