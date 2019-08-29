Тизер нового фильма Кристофера Нолана просочился в Сеть

В Сети появился тизер нового фильма Кристофера Нолана «Довод» (Tenet). Ролик не был выпущен официально, но попал в соцсети.

Речь идет о картине, выход которой запланирован на июль 2020 года. В тизере главный герой в исполнении Джона Вашингтона рассматривает два пулевых отверстия в стекле. Ролик завершается Вашингтоном, который надел кислородную маску.

Ранее сообщалось, что 40-секундный ролик показали кинозрителям перед показом фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».