Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих

Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Лампас должен был посетить город 26 августа, чтобы реставрировать гигантский крест, созданный в рамках фестиваля «Стенограффия».

Однако в воскресенье, 25 августа, верующие активисты вышли на Площадь первой пятилетки и выступили против реконструкции данного креста.

Уточняется, что Лампас свяжется с аудиторией по онлайн-связи.

Ранее сообщалось, что Покрас Лампас приедет в Екатеринбург для восстановления испорченного граффити.