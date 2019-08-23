В Юрмале прокомментировали идею вернуть «Новую волну»
Депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова прокомментировала идею вернуть в Юрмалу конкурс молодых исполнителей «Новая волна».
По ее словам, возвращение «Новой волны» было бы в интересах города Юрмалы как туристического центра. «Насколько я понимаю, сейчас из-за сложных латвийско-российских отношений такой возможности нет. Поэтому более конкретно этот вопрос можно будет обсуждать после потепления в этих отношениях, которое однажды непременно настанет», — цитирует Кривцову РИА «Новости».
До этого певица Лайма Вайкуле в одном из интервью сообщила, что композитор Игорь Крутой якобы на нее обижен из-за фестиваля Laima Rendezvous Jurmala. Она также заявила, что хотела бы, чтобы конкурс «Новая волна», с 2014 года проводящийся в Сочи, вернулся в латвийскую Юрмалу.
Ранее директор Вайкуле внес ясность в слухи об ее конфликте с Крутым.