Лолита отказалась платить долг за ЖКХ

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Певица Лолита Милявская обжаловала решение суда о выплате долга за ЖКХ, передает «Стархит».

В июне был частично удовлетворил иск ТСЖ, тогда с Милявской требовалось взыскать свыше 720 тыс. руб. «В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Лолиты Милявской на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тыс. руб., а также пеней и судебных расходов», — рассказали в суде.

По словам артистки, извещения от ТСЖ ей не приходили на почту, и она пропустила некоторые заседания. «А если не являешься на процесс на протяжении определенного времени, то решение могут принять без тебя и передать приставам. На этот раз они считают, что я должна за проводку музыки в лифте», — поясняла ранее Лолита, отметив, что музыкальное оборудование стоило 300 тыс. руб.

Ранее Лолита жаловалась на то, что ТСЖ просило ее выплатить крупные суммы, которые должны были идти на оснащение дома видеокамерами или на строительство детской площадки, хотя одна уже имеется.