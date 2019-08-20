Стала известна причина смерти Александры Назаровой

Народная артистка России Александра Назарова ушла из жизни из-за тяжелого заболевания, сообщает ФАН со ссылкой на источники в медицинских и театральных кругах.

По информации источника, артистка перенесла заболевание легких. Она находилась в больнице с июля. Чтобы спасти актрису, в одной из московских больниц ей была сделана трахеостомия, однако после операции у нее стали отказывать другие органы. Вследствие наступившего ухудшения, с 17 августа Назарова была переведена в другую клинику.

Актриса скончалась в реанимации в 18.45 по мск. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

Ранее замхудрука театра им. Ермоловой рассказала о болезни Александры Назаровой.