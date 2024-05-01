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Талант из сборной Узбекистана вернется в ЦСКА перед игрой с «Зенитом»

Полузащитник Файзуллаев вернется в расположение ЦСКА перед игрой с «Зенитом»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, находящийся в расположении молодежной сборной Узбекистана, вернется 1 мая в Россию и будет заявлен на первый матч финала Кубка России Пути РПЛ против петербургского «Зенита». Об этом сообщил директор департамента коммуникаций ЦСКА Кирилл Брейдо.

По его словам, футболист возвращается в Москву единственным доступным прямым рейсом.

«Это был снова продолжительный, но конструктивный диалог с коллегами из Футбольной ассоциации Узбекистана. Свою лепту внес и сам Аббос, переговоривший с тренером сборной», — заявил Брейдо.

Сборная Узбекистана U-23 сумела впервые в истории квалифицироваться на Олимпийские игры, добравшись до финала молодежного Кубка Азии — игроки примут участие в турнире в Париже, который пройдет этим летом.

В матче 26-го тура РПЛ против «Балтики» ЦСКА без участия Файзуллаева проиграл со счетом 1:3. После этого поражения армейский клуб оказался на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Федотова имеют 38 баллов.

Ранее Станислав Черчесов назвал правильным решение «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком до 2030 года.

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