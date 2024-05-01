Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство американцев назвало TikTok инструментом влияния Китая на США

Опрос Reuters: большинство американцев видят в TikTok инструмент влияния Китая

close
100%
Depositphotos

Большинство американцев (58%) считают, что Китай использует социальную сеть TikTok для формирования общественного мнения в США. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Reuters, который был проведен совместно с компанией Ipsos.

«Около 58% респондентов, принявших участие в двухдневном опросе, который завершился во вторник, согласились с заявлением о том, что китайское правительство использует Tik Tok, принадлежащий китайской ByteDance, для «влияния на американское общественное мнение»», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что 13% не согласились с таким утверждением, а остальные затруднились ответить на вопрос. При этом республиканцы чаще, чем демократы, считают, что Китай использует приложение в качестве инструмента.

Кроме того, 46% американцев согласились с утверждением о том, что Китай использует приложение для «слежки за повседневной жизнью Американцев».

Опрос проводился в онлайн режиме среди 1022 взрослых американцев. Дата исследования не указана. Погрешность составляет 3%.
В апреле президент США Джо Байден подписал законопроект, который может привести к запрету TikTok на территории страны. Как следует из документа, ограничения вступят в силу, если китайская компания ByteDance не продаст бизнес в США в течение 270 дней.

При этом сообщалось, что решение Байдена подписать законопроект, предполагающий запрет приложения TikTok на территории страны в случае отказа китайской компании ByteDance продать свою долю, негативно отразится на ходе его предвыборной кампании.

Ранее глава Еврокомиссии допустила блокировку TikTok в Евросоюзе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами