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Japan Tobacco объяснила решение сохранить бизнес в России

Табачная компания Japan Tobacco отказалась уходить из России из-за инвесторов

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Depositphotos

Японская табачная компания Japan Tobacco решила сохранить свой бизнес в России, чтобы не нарушить фидуциарные обязательства перед инвесторами. Об этом заявил генеральный директор Масамичи Терабатаке в интервью для Financial Times.

По его словам, около 20% общей прибыли Japan Tobacco в 2023 году ¥482 млрд ($3 млрд) пришлось на российский рынок. Инвесторы опасались значительного снижения доходов в случае ухода компании из РФ, поэтому руководство посчитало нецелесообразным полностью отказываться от местного присутствия.

«Если бы я сказал, что мы выходим из бизнеса в России, инвесторы могли бы столкнуться с риском потерь. В худшем случае существует даже риск судебного иска акционеров», — пояснил гендиректор.

Терабатаке рассказал, что из-за санкций Japan Tobacco создала новую структуру российского бизнеса и изменила логистические цепочки. Часть поставок теперь идет через Турцию, а ключевой персонал компании перевели в Гонконг.

«Мы предпринимаем усилия по отделению активов в России путем поставок из стран, не участвующих в санкциях против нее», — отметил он.

При этом Терабатаке допустил возможность продажи российских активов «в худшем случае», если ситуация резко ухудшится. Сейчас же в компании считают, что необходимости в этом нет. Власти РФ называют западные санкции незаконными и предупреждают, что они сказываются в том числе на странах, их вводящих.

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