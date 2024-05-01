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ВС РФ нанесли поражение двум бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Минобороны РФ: группировка «Днепр» за сутки нанесла поражение двум бригадам ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Подразделения группировки войск «Днепр», входящей в состав Вооруженных сил РФ, за минувшие сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальной сводке российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что речь идет о 35-й бригаде морской пехоты и 128-й горно-штурмовой бригаде украинских войск. Места скопления бойцов и техники ВСУ находились в районе запорожского населенного пункта Каменское, а также около населенных пунктов Степовое и Ивановка в Херсонской области.

«Противник потерял до 20-ти военнослужащих и 155 миллиметровую гаубицу M777 производства США», — говорится в заявлении.

1 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что за минувшие сутки солдаты группировки войск «Днепр» поразили 28 наблюдательных пунктов ВСУ и уничтожили шесть складов с их материальными средствами. Кроме того, военнослужащие страны провели успешную разведывательно-штурмовую операцию в запорожском населенном пункте Работино и обороняли левый берег реки Днепр.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, при каком условии армия страны сможет поддерживать темпы наступления на Украине.

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Операция на Украине
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