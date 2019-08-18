Представитель Шатунова высказался об отказе певца от песен «Ласкового мая»

Представитель певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов отреагировал на заявление продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о том, что исполнитель больше не будет петь репертуар коллектива. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Кудряшова, Разин как правообладатель запретил Шатунову петь песни группы. Это произошло по «неизвестным причинам», причем решение было принято за две недели. Сам Шатунов не отказывался от песен коллектива.

«Я не знаю, почему он (Разин. — Газета.Ru) это сделал. Может быть, ему не хватает пиара?» — заявил Кудряшов.

Ранее Разин рассказал, что Шатунов будет исполнять только свои песни. Также он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома группе «Ласковый май».