Российский фильм номинирован на «Золотой глобус»

Российский фильм «Странники терпенья» выдвинут на премию «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, передает «Интерфакс».

По словам режиссера картины Владимира Аленикова, фильм был включен в лонг-лист премии.

«Я очень доволен», — заявил Алеников.

Он добавил, что показ картины состоится 18 августа в Лос-Анджелесе в Американской синематеке.

«Странники терпенья» снят по одноименному роману и рассказывает о взаимоотношениях фотографа Андрея Берга и глухонемой актрисы Марины.

Ранее сообщалось, что в прокат вышел американский фильм с участием Радимова.