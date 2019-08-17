Российский фильм номинирован на «Золотой глобус»
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Российский фильм «Странники терпенья» выдвинут на премию «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, передает «Интерфакс».
По словам режиссера картины Владимира Аленикова, фильм был включен в лонг-лист премии.
«Я очень доволен», — заявил Алеников.
Он добавил, что показ картины состоится 18 августа в Лос-Анджелесе в Американской синематеке.
«Странники терпенья» снят по одноименному роману и рассказывает о взаимоотношениях фотографа Андрея Берга и глухонемой актрисы Марины.
Ранее сообщалось, что в прокат вышел американский фильм с участием Радимова.