Умер Валентин Воронин

Скончался 14 августа в возрасте 78 лет советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Воронин. Об этом говорится на сайте Свердловского академического театра драмы.

В театре не назвали причины смерти артиста. Коллектив лишь выразил соболезнования близким погибшего и сообщил, что прощание с ним состоится 16 августа на сцене Свердловского театра драмы.

«Он был замечательным Артистом, каждой своей работой утверждавшим, что, если и есть на свете настоящее чудо, то это – волшебство Театра… Царство Небесное. Вечная память», — добавили в театре.

Известно, что Воронин до этого играл советского разведчика, нацистского преступника, священника и афериста, добряка и негодяя и многих других персонажей.