В Москве экстренно госпитализирован Александр Шувалов

Российский актер Александр Шувалов был экстренно доставлен в столичную больницу из-за осложнений после операции. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что операцию он перенес в прошлую пятницу, 2 августа. Осложнения возникли после хирургического вмешательства в брюшную полость.

Согласно имеющейся информации, Шувалов родился в 1987 году. В 2006 году он закончил учебу в Рязанском музыкальном училище им. Пироговых. Актер известен по роли в постановке «Вишневый сад» и участию в мюзикле «Лукоморье».