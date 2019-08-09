Лолита рассказала о плюсах и минусах жизни в Болгарии

Российская певица Лолита Милявская поделилась впечатлениями от жизни в Болгарии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, дома в стране дешевые, но находятся в «убитом» состоянии.

«Это я про свою деревню! Есть цены разные, но сейчас все цены упали!» – заявила Лолита.

Он пояснила, что после приобретения дома его обычно сносят и отстраивают заново. Исполнительница заметила, что с «комплексами» лучше не связываться, так как там берут много денег за обслуживание, но обслуживать не умеют. К достоинствам страны относятся продукты и воздух.

Ранее сообщалось, что Лолита снялась в клипе у Аниты Цой.