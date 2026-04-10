При взрыве во Владикавказе пострадали два ребенка

Меняйло: среди пострадавших при взрыве во Владикавказе двое детей

При взрыве во Владикавказе пострадали дое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

»(Еще – ред. «Газета.Ru») два пациента госпитализированы в РКБ. В ДРКБ доставлен также еще один ребенок», — написал он.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 10 человек, двоих спасти не удалось.

Взрыв произошел в пятницу, 10 апреля. По информации МЧС, мощный хлопок произошел в складских помещениях на Партизанском переулке. По последним данным ведомства, площадь возгорания составляет 750 квадратных метров. Пожар тушат 195 человек с использованием 49 единиц техники.

Telegram-канал Mash назвал предварительной причиной случившегося просроченную пиротехнику. Предполагается, что взрыв произошел из-за разложения химических компонентов. Официального подтверждения этому пока нет.

Ранее в жилом доме в Санкт-Петербурге взорвался газовый баллон.