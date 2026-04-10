Под завалами после взрыва на складе во Владикавказе обнаружили погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов на складе во Владикавказе тело погибшего. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

По информации МЧС, сегодня утром в складских помещениях на Партизанском переулке произошел мощный взрыв. После чего начался пожар. На место ЧП были направлены силы и средства ГУ МЧС России по РСО – Алания, а также шесть бригад скорой медицинской помощи. Пожару было присвоен второй, повышенный, ранг сложности. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

По словам местных жителей, на в районе места взрыва располагался склад с нераспроданными фейерверками. На опубликованных позднее кадрах видно облако густого дыма, поднимающегося на высоту нескольких десятков метров.

По информации республиканского минздрава в результате ЧП, пострадали 14 человек, среди которых есть ребенок, его состояние врачи оценивают, как тяжелое. Шестерых пострадавших направили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ), еще одного — в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП).

Ранее была названа предварительная причина взрыва во Владикавказе.

 
