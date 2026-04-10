«Могут героизировать»: ГД рассмотрит закон об ограничении информации о скулшутинге

Депутат Метелев: ГД рассмотрит закон об запрете новостей о нападениях в школах

В Государственную думу планируется внести на рассмотрение законопроект, направленный на ограничение распространения информации о нападениях в школах. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, передает ТАСС.

«В ближайшие дни мы внесем законопроект, согласованный с правительством и администрацией президента, который ограничит распространение информации о нападениях в школах», — подчеркнул Метелев.

Парламентарий отметил, что, по его информации, после громких криминальных инцидентов в российских школах некоторые СМИ и интернет-площадки могут героизировать злоумышленников.

«Часто журналисты, которые в погоне за хайпом, или различные паблики в соцсетях начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними», — заявил депутат.

Депутат Метелев также сообщил, что причинами нападений в школах могут быть буллинг и вовлечение и подстрекательство через интернет.

До этого депутаты Госдумы призвали не принуждать россиян входить на «Госуслуги» через мессенджер. С этой инициативой выступила партия КПРФ.

Ранее в Госдуме призвали не смотреть интервью лидера РДК (признан в РФ террористической организацией) Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).