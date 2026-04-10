Синоптик назвала сроки возвращения тепла в Москву

Тепло начнет возвращаться в Москву и Подмосковье в субботу, 11 апреля. Об этом aif.ru сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в пятницу, 10 апреля, в столичном регионе будет ветреная и холодная погода, сопровождающаяся мокрым снегом и дождем. Также на протяжении всего дня ожидается ветер, порывы которого достигнут 12-15 м/с. Ночью столбики термометра покажут −1°C...+1 °C, а в дневное время — +5°C...+7 °C.

Однако уже в субботу, 11 апреля, осадков в Москве не ожидается. Температура воздуха ночью составит от −1 °C до +1 °, а днем на улице будет теплее: от +8 °C до +10 °C.

«То есть ожидается повышение температуры, но она все еще будет ниже климатической нормы на пару градусов. А вот 12 апреля, и ночью, и днем, столбики термометров не будут опускаться ниже нуля. Ночью в Москве ожидается 0 °C...+2 °C, днем — +10 °C...+12 °C. И тоже без существенных осадков», — рассказала специалист.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина до этого говорила, что в 2026 году первая весенняя гроза ожидается в Москве в конце апреля. По ее словам, сейчас гроза невозможна, поскольку температура воздуха в столице слишком низкая.

