Рэпер Мот назвал схожести Крыма и Монако

Российский музыкант и рэпер Матвей Мельников, имеющий сценический псевдоним Мот, сравнил Крым с княжеством Монако. Об этом информирует РИА «Новости».

Такое заявление певец сделал во время посещения музыкального фестиваля в Крыму после концерта в Монте-Карло.

Как отмечает Мельников, полуостров не уступает Монако в атмосфере, погоде и музыке.

«В Крым мы прилетаем в последнее время исключительно на гастроли. Очень здесь нравится», — прокомментировал Мельников.

Также рэпер заявляет, что пейзажи Крыма появятся в одном из его клипов.

Ранее Мот попал в число самых успешных звезд России.