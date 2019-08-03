Рэпер Мот назвал схожести Крыма и Монако
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Российский музыкант и рэпер Матвей Мельников, имеющий сценический псевдоним Мот, сравнил Крым с княжеством Монако. Об этом информирует РИА «Новости».
Такое заявление певец сделал во время посещения музыкального фестиваля в Крыму после концерта в Монте-Карло.
Как отмечает Мельников, полуостров не уступает Монако в атмосфере, погоде и музыке.
«В Крым мы прилетаем в последнее время исключительно на гастроли. Очень здесь нравится», — прокомментировал Мельников.
Также рэпер заявляет, что пейзажи Крыма появятся в одном из его клипов.