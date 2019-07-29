Съемки рэп-клипа окончились стрельбой с жертвой и пострадавшими

Один человек был застрелен в результате инцидента на съемках видеоклипа рэп-исполнителей в Филадельфии, сообщает Associated Press.

Полиция также сообщила о пяти раненых. Все они были госпитализированы.

Имена рэп-исполнителей не разглашаются.

Известно, что погибшему было 21 года.

Стрелявшего задержать в настоящий момент не удалось.

Ранее в Лос-Анджелесе во время похоронной процессии в память о рэпере Nipsey Hussle произошла стрельба.