Съемки рэп-клипа окончились стрельбой с жертвой и пострадавшими
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Один человек был застрелен в результате инцидента на съемках видеоклипа рэп-исполнителей в Филадельфии, сообщает Associated Press.
Полиция также сообщила о пяти раненых. Все они были госпитализированы.
Имена рэп-исполнителей не разглашаются.
Известно, что погибшему было 21 года.
Стрелявшего задержать в настоящий момент не удалось.
Ранее в Лос-Анджелесе во время похоронной процессии в память о рэпере Nipsey Hussle произошла стрельба.