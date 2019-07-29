Финалист «Голоса» едет на «Евровидение»

Участник детского шоу Ержан Максим будет представлять Казахстан на детском песенном конкурсе «Евровидение», передает РИА «Новости».

Отмечается, что конкурс пройдет 24 ноября в польском городе Гливице. Об этом проинформировал министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев.

«Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом», — заявил Абаев.

Он добавил, что творчество юного исполнителя получило признание далеко за пределами страны.

Ранее финалист шоу «Голос. Дети» Ержан Максим снялся в рекламе, в которой высмеял итоги детского песенного конкурса.