Покрас Лампас высказался о согласовании стрит-арта с РПЦ

Уличный художник Покрас Лампас отреагировал на предложение организатора фестиваля «Стенограффия» согласовывать арт-объекты с представителями РПЦ. Об этом пишет «Политика Сегодня»

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Художник заявил, что не готов согласовывать свои работы с РПЦ.

По его словам, проекты, связанные с искусством, должны оценивать компетентные в этом люди.

Он также отметил, что стрит-арт— это уличное искусство, которое не должно согласовываться с какими-либо инстанциями.

Ранее сообщалось, что Покрас Лампас высказался об испорченной в Екатеринбурге работе.