Аэропорты Пензы и Саратова приостановили работу

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона введен режим беспилотной опасности. По его словам, для обеспечения безопасности в области ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее аэропорт Калуги возобновил работу через 20 часов после введения ограничений.