На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам могут разрешить предъявлять водительские права в приложении MAX

В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права через мессенджер Max
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В полиции предложили разрешить предъявлять водительское удостоверение и регистрационные документы в мессенджере MAX. Об этом сообщает Telegram-канал МВД РФ.

Речь идет о предъявлении сведений с применением двухмерного штрихкода при взаимодействии с порталом Госуслуги.

Правоохранители полагают, что это позволит упростить процедуру подтверждения права управления транспортным средством, а также способствовать цифровизации системы безопасности дорожного движения.

«Проект постановления Правительства Российской Федерации проходит процедуры общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения», — говорится в сообщении.

До этого депутаты Государственной думы выступили с инициативой лишать водительских удостоверений граждан Российской Федерации, уехавших за границу на долгое время. Также их предлагается лишить возможности использовать свои банковские счета. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее супермаркеты начали подтверждать совершеннолетие покупателей через MAX.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами