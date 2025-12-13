Россиянам могут разрешить предъявлять водительские права в приложении MAX

В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права через мессенджер Max

В полиции предложили разрешить предъявлять водительское удостоверение и регистрационные документы в мессенджере MAX. Об этом сообщает Telegram-канал МВД РФ.

Речь идет о предъявлении сведений с применением двухмерного штрихкода при взаимодействии с порталом Госуслуги.

Правоохранители полагают, что это позволит упростить процедуру подтверждения права управления транспортным средством, а также способствовать цифровизации системы безопасности дорожного движения.

«Проект постановления Правительства Российской Федерации проходит процедуры общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения», — говорится в сообщении.

До этого депутаты Государственной думы выступили с инициативой лишать водительских удостоверений граждан Российской Федерации, уехавших за границу на долгое время. Также их предлагается лишить возможности использовать свои банковские счета. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее супермаркеты начали подтверждать совершеннолетие покупателей через MAX.