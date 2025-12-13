На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников
Shutterstock

Власти Саратовской области объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, информация поступила от Министерства обороны. В местах возможной угрозы локально могут работать системы оповещения населения, а все экстренные службы приведены в состояние полной готовности.

Незадолго до этого режим беспилотной опасности был введен в Пензенской области.

Перед этим беспилотную опасность отменили в Мордовии.

Вечером 12 декабря в Твери ввели режим ЧС в границах трех домов и социально значимого объекта.

Как сообщало Минобороны РФ, в период с 9:00 мск до 13:00 мск российские системы ПВО сбили 34 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над семью регионами РФ.

Ранее ВСУ обстреляли храм и ранили его настоятеля в Красноармейске.

Атаки БПЛА на Россию
