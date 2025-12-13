На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Губернатор Мельниченко: в Пензенской области введен режим беспилотной опасности
Shutterstock/Oleg Elkov

На территории Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал глава региона.

В ночь на 12 декабря украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате атаки не менее четырех квартир получили повреждения. Кроме того, обломками посекло припаркованные рядом с домом автомобили. Ранения получили семь человек: шесть взрослых и один ребенок.

В правительстве региона сообщили, что состояние пострадавших в результате ночной атаки украинского дрона на жилой дом в Твери остается стабильным.

После атаки беспилотника в Твери режим ЧС. Он будет действовать в границах трех жилых домов на двух улицах и одного социально значимого объекта.

Ранее в Тульской области уничтожили более 10 беспилотников ВСУ.

