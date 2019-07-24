Бенедикт Камбербэтч сыграет известного художника

Британский актер Бенедикт Камбербэтч приступит к съемкам в биографической драме Уилла Шарпа об английском художнике Луисе Уэйне, передает Deadline.

Актер признался, что очень взволнован тем, что будет играть главную роль, а также продюсировать «такой особенный фильм». Он добавил, что «восхищался работами художника в течение нескольких лет благодаря сериалу «Флауэрсы» Уилла Шарпа».

По словам Камбербэтча, Шарп именно тот идеальный человек, который сможет воплотить вдохновляющую историю жизни Уэйна.

«Мы планируем донести до зрителей искренний, игривый, вызывающий размышления рассказ о стойкости, творчестве и продолжительной силе любви», — заключил актер.

Камбербэтч начинает работать с 10 августа в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Камбербэтч сыграет в фильме о 1917 годе.