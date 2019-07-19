Стали известны подробности падения Чуриковой со сцены
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Очевидица падения актрисы Инны Чуриковой рассказала подробности этого случая, сообщает РИА «Новости».
Чурикова оступилась и упала в конце спектакля.
По словам очевидицы, актриса упала один раз, а затем произошла амортизация, после чего она упала на пол.
Зрители подняли на руки Чурикову и отнесли за кулисы. Среди зрителей нашелся врач, который оказал актрисе первую помощь.
«Поразило то, что работники театра никак не отреагировали», — подчеркнула очевидица.
Ранее сообщалось, что Инну Чурикову перевели в реанимацию.