Стали известны подробности падения Чуриковой со сцены

Очевидица падения актрисы Инны Чуриковой рассказала подробности этого случая, сообщает РИА «Новости».

Чурикова оступилась и упала в конце спектакля.

По словам очевидицы, актриса упала один раз, а затем произошла амортизация, после чего она упала на пол.

Зрители подняли на руки Чурикову и отнесли за кулисы. Среди зрителей нашелся врач, который оказал актрисе первую помощь.

«Поразило то, что работники театра никак не отреагировали», — подчеркнула очевидица.

Ранее сообщалось, что Инну Чурикову перевели в реанимацию.