Американскую певицу Мадонну обвинили в расизме из-за того, что она показала поклонникам своих приемных дочерей Стеллу и Эстер. Фото на опубликовала в Историях в инстаграме.

На фотографии она держит арбуз на фоне своей темнокожей дочери. Стоит отметить, что этот снимок возмутил фанатов. Дело в том, что эта арбуз неофициально считается символом высмеивания афроамериканцев.

После этой Истории певице стали писать различные нелицеприятные комментарии под фотографиями.

Ранее Мадонна почувствовала себя изнасилованной из-за статьи в New York Times.