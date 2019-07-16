Ликвидатор «Чернобыля» посмотрел сериал от HBO и покончил с собой

Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов покончил с собой. Об сообщает Daily Mail.

Трагическое событие произошло в казахстанском городе Актобе.

Отмечается, что самоубийство было совершено в конце июня. Незадолго до того, как Жусупов покончил с собой, он посмотрел сериал «Чернобыль» от HBO.

Дочь погибшего рассказала, что ликвидатор аварии во время просмотра сериала сидел «со слезами на глазах», поскольку увиденное вызвало у него тяжелые воспоминания о событии.

Уточняется, что Жусупов был одним из первых солдат-запасников, которых мобилизировали в качестве ликвидаторов. Он работал прямо рядом с реактором в четвертом блоке.

Кроме того, почти всю жизнь после аварии на Чернобыльской АЭС мужчина страдал от сильных головных болей.

Ранее сообщалось, что в Москве жестоко избит ликвидатор Чернобыля.