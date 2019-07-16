Ликвидатор «Чернобыля» посмотрел сериал от HBO и покончил с собой

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Щитовая третьего энергоблока Чернобыльской АЭС, 2018 год Щитовая третьего энергоблока Чернобыльской АЭС, 2018 год
Щитовая третьего энергоблока Чернобыльской АЭС, 2018 год
РИА «Новости»

Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов покончил с собой. Об сообщает Daily Mail.

Трагическое событие произошло в казахстанском городе Актобе.

Отмечается, что самоубийство было совершено в конце июня. Незадолго до того, как Жусупов покончил с собой, он посмотрел сериал «Чернобыль» от HBO.

Дочь погибшего рассказала, что ликвидатор аварии во время просмотра сериала сидел «со слезами на глазах», поскольку увиденное вызвало у него тяжелые воспоминания о событии.

Уточняется, что Жусупов был одним из первых солдат-запасников, которых мобилизировали в качестве ликвидаторов. Он работал прямо рядом с реактором в четвертом блоке.

Кроме того, почти всю жизнь после аварии на Чернобыльской АЭС мужчина страдал от сильных головных болей.

Ранее сообщалось, что в Москве жестоко избит ликвидатор Чернобыля.