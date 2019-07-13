Умерла Стефани Низник

В возрасте 52 лет умерла актриса из серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник, известная по роли Перим. Об этом информирует Fox News.

Согласно поступившим данным, звезда скончалась в Энсино, штат Калифорния. Причину смерти не указали.

Отмечается, что актриса также известна по роли Нины Фини, соседки семьи Браунов в драматическом сериале «Любовь вдовца».

Ранее сообщалось, что звезда YouTube и инстаграма Эмили Хартридж погибла в первой смертельной аварии на электрическом скутере в Великобритании.