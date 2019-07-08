Дебош «Паука» в аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого в аэропорту. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Троицкого отказалась пускать на борт самолета «из-за амбре».

Как отмечается, в ответ музыкант ударил представителя авиакомпании стойкой.

При этом «Паук» заявил, что стал жертвой «мошеннической схемы» по билетам.

Ранее сообщалось, что Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь..