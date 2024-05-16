Стало известно о миллионных долгах Шнурова перед налоговой

Певец Сергей Шнуров задолжал налоговой службе почти 4,6 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, солист «Ленинграда» сейчас владеет только своим ИП. Он занимается исполнительским искусством в качестве основного вида деятельности, а в качестве дополнительных указал кино, видео, телепрограммы, радиовещание, рекламу и организацию развлечений. По информации Mash, с 2022 года Шнуров неохотно выступает на корпоративах, к тому же мало желающих заказать его концерт.

Недавно стало известно, что блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой 153 миллиона рублей. 1 мая ФНС обязал Гасанова выплатить задолженность в 153 миллиона рублей. На следующий день счета компании ООО «Банда фудс», доля которой принадлежит блогеру, были заблокированы. Фирма занимается ресторанами и доставкой, причиной блокировки указано непредоставление налоговой декларации.

Ранее певица Слава отреагировала на задержания хирургов в клинике Хайдарова.