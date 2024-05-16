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Путин заявил, что почти 90% платежей с Китаем проходят в нацвалютах

Путин: почти 90% платежей между Россией и Китаем проходят в рублях и юанях

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Около 90% всех расчетов с Китаем проводятся в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас говорили в узком сoставе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интeресах как рoссийской, так и китайской экономики. Уверен, что все зaпланированные мероприятия будут выпoлнены», — отметил Путин.

Президент также указал на хорошие темпы роста объемов товарооборота между странами, добавив, что Россия и Китай уже сформировали портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в различных областях.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин приняли решение об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

До этого Си Цзиньпин заявил, что отношения КНР и РФ выдержали испытание международной ситуацией.

Ранее в США увязали встречу Путина и Си Цзиньпина с концом гегемонии Запада.

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