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Столтенберг сделал заявление после покушения на премьера Словакии

Столтенберг: покушение на Фицо нарушает все идеалы демократии

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Ints Kalnins/Reuters

Покушение на премьер-министра Роберта Фицо нарушает все идеалы демократии, в НАТО шокированы и потрясены этим событием. Об этом на открытии встречи начальников генштабов стран Североатлантического альянса заявил генсек блока Йенс Столтенберг, его слова приводит ТАСС.

«Я работал с ним (Фицо. – прим. ред.) почти 20 лет, мы шокированы и потрясены этим покушением, оно нарушает любые идеалы демократии», — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что соответствующие акты насилия абсолютно неприемлемы.

16 мая директор больницы сообщила, что Фицо попал к врачам с многочисленными ранениями.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее в Кремле решительно осудили покушение на Фицо.

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