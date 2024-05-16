Странам ЕС стало сложнее вырабатывать единую позицию по международной политике

Странам Евросоюза все сложнее представить единую политическую позицию относительно ряда международных кризисов, включая украинский кризис, боевые действия в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с Politico.

«Способность Европы представлять политическую позицию ухудшается. Но волнуюсь ли я или удивляюсь? Не совсем — именно так сейчас действует Европа… С каждой попыткой в Европе найти общую позицию, будь то по Украине, Газе или Грузии, мы находим все меньше и меньше согласованности», — подчеркнул он.

До этого военный аналитик Европейского совета (ЕС) по иностранным делам Густав Грессел заявил, что Украина рискует не выдержать вооруженного противостояния с РФ уже в следующем году.

Он отметил, что в настоящее время приближенные к президенту Украины Владимиру Зеленскому люди предупреждают его о возможном поражении в долгосрочной перспективе. Как сказал Грессел, сейчас проблема украинских войск заключается в больших потерях личного состава, вызванных дефицитом вооружений.

Ранее в Эстонии разрешили использовать замороженные активы России.