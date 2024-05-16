В Волгоградской области восстановили движение поездов после аварии

В Волгоградской области после схода вагонов восстановили движение поездов через станцию Котлубань. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

В ведомстве отметили, что все пассажирские и пригородные составы следуют по графику в оба направления.

Инцидент произошел 14 мая. На железной дороге в Волгоградской области на станции Котлубань произошел сход грузовых вагонов. Причиной назвали «вмешательство посторонних лиц». По предварительной информации, никто не пострадал.

После схода вагонов возникло возгорание цистерны с топливом и вагона с пиломатериалами, которое было потушено. Все сошедшие вагоны убрали с железнодорожных путей, для ликвидации последствий схода задействовали два восстановительных поезда. Движение по одному пути на станции Котлубань запускали в реверсивном режиме, максимальное время задержки пассажирских составов составляло 2,5 часа.

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