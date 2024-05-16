Зверев об уехавших из России артистах: «Третий сорт»

Стилист и шоумен Сергей Зверев заявил, что уехавшие из России артисты стали никем за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Кто они были здесь и кто они там? <…> Они там, ну, третий сорт, шестой, десятый», — заявил стилист.

Зверев отметил, что сам бы не смог переехать в другую страну. Он назвал Россию своей родиной, в которой жили все поколения его семьи.

«Здесь вся моя жизнь! Здесь все мои поколения! Это мой дом. Нет, я не могу так», — рассказал шоумен.

13 мая телеведущая Алена Водонаева заявила, что стоит разделять уехавших из России артистов.

Водонаева послала матом критикующих Россию артистов, которые уехали. Она считает, что таким людям стоит пойти на мужской половой орган. При этом она не стала высказываться плохо о людях, которые эмигрировали, но «не поливали грязью» страну. По мнению знаменитости, это их выбор — уезжать или нет.

Об эмигрировавших также высказались другие артисты. 29 апреля певица Татьяна Анциферова заявила, что каждый артист решает сам, уезжать ему из России или нет.

Ранее Сосо Павлиашвили заявил, что будет молиться за уехавших артистов.