Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что РФ и КНР считают важным «оздоровление» ВТО, G20 и АТЭС

Путин: Россия и Китай выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС

close
100%
Filippo Attili/Global Look Press

Россия и Китай считают важным и необходимым оздоровление мировых экономических институтов, таких как Всемирная торговая организация (ВТО), G20, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Об этом заявил президент России Владимир Путин после подписания документов о партнерстве РФ с КНР, его слова приводит ТАСС.

«Наши страны ратуют за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов», — подчеркнул президент.

По мнению российского президента, нужно провести деполитизацию упомянутых институтов и привести их в соответствие с нынешними реалиями в международных отношениях.

До этого делегации России и Китая подписали 10 совместных документов в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Документы подписаны на уровне Минэкономразвития, Миндальвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия», а также информационных агентств. В частности, один из документов содержит концепцию развития острова Большой-Уссурийский, другой — договоренности о создании межграничного резервата «Земля больших кошек».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами