Путин заявил, что РФ и КНР считают важным «оздоровление» ВТО, G20 и АТЭС

Россия и Китай считают важным и необходимым оздоровление мировых экономических институтов, таких как Всемирная торговая организация (ВТО), G20, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Об этом заявил президент России Владимир Путин после подписания документов о партнерстве РФ с КНР, его слова приводит ТАСС.

«Наши страны ратуют за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов», — подчеркнул президент.

По мнению российского президента, нужно провести деполитизацию упомянутых институтов и привести их в соответствие с нынешними реалиями в международных отношениях.

До этого делегации России и Китая подписали 10 совместных документов в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Документы подписаны на уровне Минэкономразвития, Миндальвостокразвития, Минприроды, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ассоциации «Деловая Россия», а также информационных агентств. В частности, один из документов содержит концепцию развития острова Большой-Уссурийский, другой — договоренности о создании межграничного резервата «Земля больших кошек».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России.