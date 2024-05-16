Стало известно, как именно физические упражнения омолаживают мозг

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии установили, что физические упражнения предотвращают нежелательное накопление иммунных Т-клеток в мозге и положительно влияют на функцию микроглии — вспомогательного подтипа клеток нервной системы у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Исследование проводилось на двух группах мышей. Грызуны из первой группы ранее придерживались составленного учеными «тренировочного плана» и регулярно использовали беговое колесо. Животные из второй группы не увеличивали уровень физической активности. По истечении экспериментального периода ученые оценили экспрессию генов в отдельных клетках мозга каждой мыши.

Они обнаружили, что физические упражнения оказывают значительное влияние на экспрессию генов в микроглии, вспомогательных иммунных клетках центральной нервной системы, которые поддерживают функцию мозга. В частности, исследователи установили, что физнагрузки «возвращают» паттерны экспрессии генов в возрастной по функционированию микроглии к паттернам, наблюдаемым в микроглии молодых животных.

Авторы исследования также отметили, что предоставление пожилым мышам доступа к беговому колесу предотвращало и уменьшало присутствие иммунных Т-клеток в гиппокампе. Эти клетки обычно не обнаруживаются в мозге в молодости. Они играют центральную роль в клеточном иммунном ответе, который направлен на распознавание и уничтожение инфицированных клеток и других аномальных клеток. Увеличение их количества с возрастом может спровоцировать нежелательные иммунные реакции и воспаление, негативно сказывающееся на работе нейронов и когнитивных функциях.

Ученые предположили, что аналогичный терапевтический эффект физической активности может проявляться и у людей. По мнению исследователей, тренировки необходимы для пожилых людей, желающих сохранить или улучшить свои физические и умственные способности.

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