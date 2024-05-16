Путин оценил атмосферу переговоров в Китае

Китайские друзья, принимая российскую делегацию в Пекине, смогли создать теплую атмосферу переговоров. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить председателя Китайской народной республики и всех наших китайских коллег за теплый прием», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин придают большое значение партнерству двух государств. По мнению Путина, оно является образцом отношений соседствующих стран.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что за 75 лет отношения Китая и России стали еще крепче. По его словам, Китай будет продолжать углублять политическое взаимодоверие с Россией.

Председатель КНР также назвал откровенными, дружескими и содержательными завершившиеся в Пекине переговоры с президентом России.

Делегации России и Китая подписали 10 совместных документов в присутствии Путина и Си Цзиньпина.

Ранее в США увязали встречу Путина и Си Цзиньпина с концом гегемонии Запада.