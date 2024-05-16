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Крымчанин собрал в гараже уникальный автомобиль для СВО

В Крыму инженер собрал багги для СВО с защитой от дронов

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Телеграм-канал «SHOT»

В Крыму инженер собирает уникальный багги для СВО в собственном гараже. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, Евгений из Симферополя разработал модель багги еще 14 лет назад, когда работал инженером. Автомобиль отличался повышенной проходимостью. Его скорость достигала 140 км/ч. Военные обратились к инженеру, чтобы он возобновил производство и стал изготавливать багги для нужд СВО.

Первый багги Евгений сделал из российских запчастей, в основном от автомобиля Lada Niva. На машину можно установить пулемет для защиты от дронов. Также предусмотрено крепление для специального плаща, делающего автомобиль незаметным для тепловизоров.

В ближайшее время первый багги будет передан в зону СВО.

Ранее сообщалось, что китайский автобренд VGV представил кроссоверы U70 Pro и U75 Plus в Москве.

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