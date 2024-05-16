Путин отметил рост поставок продовольствия из России в Китай

Россия значительно нарастила поставки продовольственных товаров в Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Я особо отмечу рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок — более чем в полтора раза, до $7,6 млрд», — сказал Путин в ходе брифинга по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом порядка 90% всех платежей между Россией и Китаем проходят в национальных валютах, подчеркнул президент РФ.

Встреча прошла в четверг в Пекине. Переговоры сторон продлились 2,5 часа. По итогам Москва и Пекин приняли решение об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

До этого Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией.

Ранее Си Цзиньпин оценил стойкость России и КНР перед переменчивой международной ситуацией.