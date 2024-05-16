Путин пообещал Си Цзиньпину проинформировать его по украинскому вопросу

Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать председателя КНР Си Цзиньпина по украинскому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер также отметил, что Москва признательна Пекину за его вклад в вопрос урегулирования украинского конфликта.

«Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», — отметил он на пресс-конференции.

Путин добавил, что еще более подробно внешнеполитическая повестка будет обсуждаться на неформальной встрече вечером 16 мая.

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Пекине завершились. Они продлились почти 2,5 часа.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Путин заявил, что почти 90% платежей с Китаем проходят в нацвалютах.