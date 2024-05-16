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Виктория Боня рассказала, что плакала из-за последствий пластики

Блогерша Виктория Боня сообщила, что у нее было отекшее лицо из-за пластики

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в беседе с NEWS.ru, что больше не пойдет на пластические операции.

Боня рассказала, что после недавней пластики у нее появились сильные отеки. Телеведущая полгода ходила с отекшим лицом и себя не узнавала.

«Я себя не узнавала, люди не узнавали, все говорили об этом. Я плакала в подушку и понимала, что очень сильно рискнула», — поделилась блогерша.

Боня отметила, что раньше не задумывалась о пластике. Она хотела «красиво стареть», как Ирина Салтыкова. Однако ей захотелось получить эффект «лисьих глазок».

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

27 декабря Боня снова улетела к своему пластическому хирургу в Лос-Анджелес. По мнению блогерши, ей необходимо «дотянуть» второй глаз. После блефаропластики Боня также неоднократно ходила на различные косметические процедуры.

Ранее Виктория Боня рассказала, получит ли ее дочь гражданство России.

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