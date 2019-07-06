Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.

По его словам, Примадонна попросила Кравцова не увольнять начальника Рижского вокзала.

Он также отметил, что ее просьба спасла начальника от увольнения.

Сама же артистка, подчеркнул Разин, поступила по-человечески.

Ранее сообщалось, что Пугачеву вызовут на допрос после инцидента на Рижском вокзале. Перед отъездом в Латвию певица и ее команда выехали на перрон вокзала на двух легковых автомобилях, что возмутило соцсети. После представительница Пугачевой объяснила, что выезд был совершен за час до отбытия поезда в технической зоне и якобы не мог помешать простым пассажирам.